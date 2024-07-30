Ria Ricis Sebut Teuku Ryan Suka Peluk Cewek Lain Hingga ke Klub saat Menikah

Ria Ricis Sebut Teuku Ryan Suka Peluk Cewek Lain Hingga ke Klub saat Menikah (Foto: IG Ria Ricis)

JAKARTA - Ria Ricis kembali menjadi sorotan setelah membongkar kebiasaan sang mantan suami, Teuku Ryan selama menikah. Ria Ricis mengaku tidak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, terutama saat sedang hamil.

Dalam postingannya di Instagram Story Eksklusif, Ria Ricis merasa seperti dibuang oleh suaminya saat hamil. Sebab banyak kebiasaan buruk Teuku Ryan yang membuatnya kesal.

"Waktu hamil, aku kayak dibuang. Peluk-peluk sama cewek nggak ngomong apa-apa, pergi ke club alasan birthday teman dan nggak ngomong-ngomong, aku nggak apa-apa," tulis Ria Ricis di Instagram Story, Selasa (30/7/2024).

Curhat Ria Ricis, Sebut Teuku Ryan uka Peluk Cewek Lain Hingga ke Klub saat Menikah

Pada postingannya itu, Ria Ricis kembali membahas mengenai finansial di masa pernikahan mereka. Ibu satu anak ini menyebut Ryan merasa keberatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal tak lama ada mobil baru datang ke rumah.

"Diminta tanggung jawab bantu bayar kebutuhan rumah, bilang nggak ada duit tahunya besok ada mobil baru datang. Aku nggak apa-apa," tambah Ria Ricis.

Ricis pun kesal kepada Ryan yang mempermasalahkan hak asuh anak dalam perkara perceraian beberapa waktu lalu. Ricis dianggap tidak bisa mengasuh sang buah hati karena sibuk bekerja.

"Waktu ngurus hak asuh dia mau ambil anaknya dengan alasan ibunya nggak bisa ngurus karena sibuk kerja," katanya.