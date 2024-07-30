Ravi Andika Ungkap Perasaan Cinta di Single My Heaven

JAKARTA - Ravi Andika menghadirkan single terbarunya yang berjudul My Heaven dalam format DSP serta video musik di YouTube.

Di bawah naungan 301 Entertainment, My Heaven tetap mengusung sensibilitas pop yang sama. Ravi Andika kembali mengambil peran sebagai produser dalam single ini, didampingi oleh Putra Prastyo (Closehead) sebagai co-produser.

Notasi dalam single ini terasa catchy namun dengan nuansa yang lembut. Ciri khas Ravi Andika sangat terasa melalui pemilihan notasi dengan hook yang kerap mengejutkan dengan perpindahan tak terduga, menjadikannya sebuah kejutan yang menyenangkan.

Aransemen dalam single ini terasa pas dan nyaman dengan lapisan instrumen yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak menguras energi saat mendengarkannya.

“Pemilihan sampel suara ala akhir 80-an/awal 90-an merupakan keputusan terbaik untuk memperkuat aransemen ini. Dibantu dengan tata suara modern, single ini terdengar segar dan tidak ketinggalan zaman,” ucap Ravi.

Ravi Andika menulis lirik "My Heaven" dengan tema cinta. Secara implisit, Ravi Andika mengungkapkan perasaannya kepada seseorang yang dicintainya. Namun, dalam gambaran besar, lagu ini tidak hanya mewakili relasi seseorang dengan pasangannya. "My Heaven" adalah idiom yang mewakili relasi seseorang dengan objek passion-nya.

Objek ini tidak selalu berupa manusia, tapi bisa juga benda mati atau bahkan sebuah aktivitas. Pemilihan diksi yang tepat menjadi salah satu kekuatan Ravi Andika dalam menulis lirik di single ini, berhasil membuat jangkauan tema dalam lagu ini lebih luas. Setiap orang yang memiliki passion terhadap objek apapun akan mudah terhubung dengan single ini.