Agustus Seru Terus Bersama GTV Lewat Program Penghargaan Ikon Anak hingga Game Show

JAKARTA - GTV home of entertainment kembali menghadirkan deretan program spesial yang siap menemani hari-hari kamu di bulan Agustus. Berbagai tayangan seru yang gak ada habisnya, siap dipersembahkan untuk para penonton di rumah.



Program pertama yang tidak boleh Kamu lewatkan adalah Amazing Kids Favorit Awards 2024. Acara penganugerahan terbesar bagi para ikon favorit anak-anak ini akan tayang pada Minggu, 11 Agustus pukul 19.30 WIB. Dipandu Yuki Kato dan Irfan Hakim, Jangan lewatkan malam puncak Amazing Kids Favorit Awards yang penuh kejutan! Dukung terus idolamu di aplikasi RCTI+, dan nantikan ikon pilihanmu bawa pulang trofi ikonik tahun ini!



Acara game show favorit yang siap bikin kaya rame-rame, Super Deal Indonesia, juga hadir dengan episode spesial Bandung dan episode spesial perayaan 17 Agustus! Dipandu oleh Andhika Pratama dan Gilang Gombloh, acara ini dijamin akan menghadirkan keseruan dan keceriaan di waktu yang sama. Tayang pada tanggal 4, 18, dan 25 Agustus serta spesial 17 Agustus pukul 18.30 WIB, jangan lewatkan kesempatan untuk melihat para peserta bertarung mendapatkan hadiah fantastis!

Agustus Seru Terus Bersama GTV Lewat Program Penghargaan Ikon Anak hingga Game Show (Foto: MNC Media)



Tidak kalah seru, uji wawasan dan keberanian Kamu dalam Kuis Siapa Berani yang tayang setiap hari mulai pukul 20.15 WIB. Bersama Yuki Kato dan Abi Ramzi, ratusan juta hadiah siap diangkut setiap harinya oleh peserta yang berani menjawab tantangan dan pertanyaan dari kuis ini!



Dijamin seru terus di bulan Agustus hanya di GTV! Saksikan deretan program spesial ini dan nikmati setiap momennya dengan memastikan kamu sudah scan ulang kanal digital GTV sesuai kotamu. Jika tayangan GTV digitalmu bermasalah kamu bisa antisipasi dengan melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box, bila tayangan belum muncul kamu bisa periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena yang kamu miliki. namun, jika setelah melakukan antisipasi tersebut tayangan tv digitalmu masih bermasalah, kamu bisa hubungi layanan solusi tv digital di 0856-9003-900 pada senin sampai jumat pukul 09.00- 18.00 WIB (nomor ini hanya melayani chat).



Pastikan untuk selalu nonton GTV di mana saja dan kapan saja dengan nonton ulang semua tayangan favoritmu melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Follow juga sosial media GTV di @officialgtvid, dan jadikan Agustus kamu lebih meriah bareng GTV!

(van)