Naura Ayu Buka Suara usai Jatuh di Catwalk: I’m Okay Guys!

JAKARTA - Naura Ayu buka suara usai dirinya terjatuh saat melenggang di catwalk dalam acara fashion show, Jakarta Fashion and Food Festival, Minggu (28/7/2024). Meski sempat terjatuh duduk, penyanyi 19 tahun ini tetap profesional dan melanjutkan jalannya di runaway tersebut.

Naura pun mengungkap dirinya sempat merasa malu usai insiden itu. Namun, putri Nola B3 ini tetap merasa bangga meski dirinya syok saat tiba-tiba terjatuh di catwalk tersebut.

“Aku malu, tapi lebih ke kaget sih. Kaget tuh suatu hal yang mendadak,” ungkap Naura di akun TikTok-nya, @naura__ayu18.

Naura Ayu Buka Suara usai Jatuh di Catwalk: I’m Okay Guys

Tak sampai di situ, Naura juga mengatakan kondisinya baik-baik saja pasca kejadian tersebut. Ia juga memastikan kakinya tak mengalami cedera.

Naura juga menjelaskan sepatu yang ia kenakan di catwalk ini lebih besar dari ukurannya. Ia juga menganggap jatuh saat catwalk itu adalah hal yang normal.

“I am okay guys, thank you so much for asking how i am. Kakiku gak kenapa-kenapa sepertinya, tapi aku malu banget pasti nya, karena dari kecil perihal di atas panggung aku tuh perfectionist banget,” tulis Naura.

“Ukuran sepatunya dua kali lebih besar dari ukuranku. Itu bukan sepatuku. Dan menurutku jatuh saat catwalk itu normal,” tambahnya.