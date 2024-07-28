Mahalini Puji Rizky Febian di Atas Panggung Sounds Fest 2024, Penonton Auto Baper

JAKARTA - Mahalini Raharja turut tampil di festival musik Sounds Fest 2024 hari terakhir, Minggu (28/7/2024). Tampil ceria di atas panggung dengan outfit serba merah muda membuat Mahalini banjir sorak sorai penonton yang tak sabar menyaksikan penampilannya.

Di hari terakhir ini, Mahalini membuat penampilannya dengan lagu Buru-Buru dan Melawan Restu. Kedua penampilan itu sukses mencuri perhatian para penonton yang siap menggalau bersama.

“Sounds Fest gimana kabarnya, baik? Udah siap galau-galau bareng?,” ucap Mahalini.

Tak cuma membawakan lagu-lagu hitsnya, Mahalini juga bikin penonton terpukau karena memuji sang suami, Rizky Febian di atas panggung. Sebelum membawakan lagu Kisah Sempurna, ia mengungkap Iky adalah sosok pasangan yang baik dan sefrekuensi dengannya.

Rizky Febian-Mahalini (IG)

“Di saat ada dia (Rizky), saya merasa ‘gila ya sebegini hebatnya kita kalau punya pasangan yang se-frekuensi’,” ungkap Mahalini.

Tak hanya itu, ia mengatakan Rizky Febian adalah pasangan yang selalu bisa memahami dan menghargai dirinya. Ia berharap, para penonton Sounds Fest 2024 pun bisa memiliki pasangan yang baik dan setia.

“Waktu sama dia, saya bisa menghargai dia sebegitu hebatnya, dan sebaliknya. Dan saya yakin kalian bisa mendapatkan yang seperti itu,” tambah Mahalini.

Ucapan manis Mahalini untuk sang suami ini pun banjir tepuk tangan para penonton yang ikut terharu dan bahagia dengan mereka.