Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Puji Rizky Febian di Atas Panggung Sounds Fest 2024, Penonton Auto Baper

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |06:30 WIB
Mahalini Puji Rizky Febian di Atas Panggung Sounds Fest 2024, Penonton Auto Baper
Mahalini Puji Rizky Febian di Atas Panggung Sounds Fest 2024, Penonton Auto Baper (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini Raharja turut tampil di festival musik Sounds Fest 2024 hari terakhir, Minggu (28/7/2024). Tampil ceria di atas panggung dengan outfit serba merah muda membuat Mahalini banjir sorak sorai penonton yang tak sabar menyaksikan penampilannya.

Di hari terakhir ini, Mahalini membuat penampilannya dengan lagu Buru-Buru dan Melawan Restu. Kedua penampilan itu sukses mencuri perhatian para penonton yang siap menggalau bersama.

“Sounds Fest gimana kabarnya, baik? Udah siap galau-galau bareng?,” ucap Mahalini.

Tak cuma membawakan lagu-lagu hitsnya, Mahalini juga bikin penonton terpukau karena memuji sang suami, Rizky Febian di atas panggung. Sebelum membawakan lagu Kisah Sempurna, ia mengungkap Iky adalah sosok pasangan yang baik dan sefrekuensi dengannya.

Rizky Febian-Mahalini (IG)
Rizky Febian-Mahalini (IG)

“Di saat ada dia (Rizky), saya merasa ‘gila ya sebegini hebatnya kita kalau punya pasangan yang se-frekuensi’,” ungkap Mahalini.

Tak hanya itu, ia mengatakan Rizky Febian adalah pasangan yang selalu bisa memahami dan menghargai dirinya. Ia berharap, para penonton Sounds Fest 2024 pun bisa memiliki pasangan yang baik dan setia.

“Waktu sama dia, saya bisa menghargai dia sebegitu hebatnya, dan sebaliknya. Dan saya yakin kalian bisa mendapatkan yang seperti itu,” tambah Mahalini.

Ucapan manis Mahalini untuk sang suami ini pun banjir tepuk tangan para penonton yang ikut terharu dan bahagia dengan mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement