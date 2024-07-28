Indah Permatasari Dapat Honor Tak Sampai Rp500 Ribu saat Pertama Kali Akting

JAKARTA - Indah Permatasari mengungkapkan honor pertama yang ia terima dari kariernya sebagai seorang artis peran. Ternyata honor pertama yang diterima oleh istri Arie Kriting ini tak mencapai Rp500 ribu.



"Berapa ya kayaknya tuh sekitar Rp200.000 untuk satu hari syuting," kata Indah Permatasari di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



"Waktu itu memang enggak pernah kepikiran untuk honor sih. Tapi ya sudah pengin aja akting, main sama teman-teman," tambah Indah.

Indah Permatasari Dapat Honor Tak Sampai Rp500 Ribu saat Pertama Kali Akting (Foto: Instagram/indahpermatas)



Bintang film 'Ngeri Ngeri Sedap' itu diketahui memulai debut aktingnya dengan bermain sinetron hingga akhirnya dilirik untuk film layar lebar.



"Awalnya itu dari FTV Hidayah, setelah itu casting di MD. Jadi flashback ke siapa aku di situ berproses jadi anak kecilnya," ungkap Indah Permatasari.



Berkat kerja kerasnya selama 14 tahun itu, kini Indah Permatasari berhasil menyabet penghargaan di Festival Film Bandung, saat membintangi judul Rudy Habibie.



Indah Permatasari menang sebagai pemeran Pembantu Wanita Terpuji Film Bioskop.



Ibu anak satu itu mengaku banyak belajar dari film tersebut, karena ia disatukan dengan aktor-aktor ternama seperti Reza Rahadian, Chelsea Islan, Ernest Prakasa, Pandji Pragiwaksono, dan lainnya.