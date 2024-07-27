Teuku Ryan Sebut Ria Ricis Belum Beri Kesempatan untuknya Rayakan Ulang Tahun Moana

JAKARTA - Teuku Ryan mengklaim, tidak bisa merayakan ulang tahun sang putri yang ke-2, pada 26 Juli 2024. Alasannya, sang mantan istri Ria Ricis tak kunjung memberikan izin padanya.

“Kebetulan, saya belum dikasih kesempatan bertemu Moana di hari ulang tahunnya. Tapi begitu, bersyukur bisa menghabiskan waktu sehari sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 26 Juli 2024.

Padahal, Teuku Ryan mengaku, sudah menyiapkan sebuah kado spesial untuk putrinya tersebut. “Kado insya Allah ada. Tapi esensi ulang tahun itu sebenarnya kan bukan di kado tapi doa,” tuturnya menambahkan.

Ria Ricis Tak Restui Teuku Ryan Rayakan Ulang Tahun Moana. (Foto: Instagram/teukuryantr)

Ryan berdoa agar putrinya selalu mendapat hal baik dalam hidupnya. “Saya hanya bisa mendoakan anak saya dan ibunya baik-baik saja,”kata aktor Perjalanan Pembuktian Cinta tersebut.

Teuku Ryan resmi menduda setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ria Ricis, pada 2 Mei 2024. Majelis Hakin kemudian menyerahkan hak asuh Moana kepada Ricis sebagai ibu.

Sementara Ryan diwajibkan menafkahi putrinya sebesar Rp10 juta per bulan. Besaran yang diputus pengadilan itu lebih rendah dari yang dituntut Ricis ke pengadilan.*

(SIS)