HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Coki Pardede dan Indah G Dihujat Imbas Candaan Brand Kopi Pro-Israel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:05 WIB
Coki Pardede dan Indah G Dihujat Imbas Candaan Brand Kopi Pro-Israel
Coki Pardede dan Indah G dihujat imbas candaan brand kopi pro Israel. (Foto: Instagram/@cokipardedebebas)
A
A
A

JAKARTA - Komika Coki Pardede menuai hujatan warganet di platform X akibat menjadikan sebuah produk kopi pro-Israel sebagai bahan candaan. Padahal sebagian orang tegas memboikot produk kopi tersebut.

Mengutip video TikTok @ronaldedizone, kecaman yang dialamatkan publik pada sang komika bermula dari pertanyaan selebgram Indah G yang bertanya apakah Coki masih mengonsumsi merek kopi tersebut.

“Hampir setiap hari. Gue enggak mau mempersulit diri dengan tidak bisa meminum kopi enak,” kata Coki Perdede yang disambut gelak tawa sang selebgram.

Sang komika merasa, tak ada manfaat dirinya mengikuti aksi boikot produk pro-Israel. “Setahu gue, dengan tidak meminum kopi itu juga enggak akan mengubah apapun,” tuturnya. 

Mendengar penjelasan sang komika, Indah G terlihat tertawa terbahak-bahak. Video itu kemudian menuai kritik publik yang menyayangkan pernyataan sang komika dan selebgram. 

Halaman:
1 2
