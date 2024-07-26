Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ajil Ditto Ajak Masyarakat Nonton Series Culture Shock di Vision+, Ini Alasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:22 WIB
JAKARTA - Ajil Ditto yang berperan sebagai Riko di Series Vision+ Culture Shock besutan Jay Sukmo mengajak masyarakat untuk menyaksikan Series Culture Shock yang akan tayang di Vision+.

Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam series itu akan menampilkan peran yang terbaik.

“Kenapa harus nonton Culture Shock? Karena jajaran castnya keren-keren banget, orang-orang yang bekerja di samping gua hebat-hebat banget, temen-temen gua keren-keren banget,” kata Ajil Ditto, Jumat (26/7/2024).

Selain itu, ia menilai series Culture Shock bisa memberikan hiburan di saat masyarakat sudah lelah usai melakukan aktivitasnya.

1 2
