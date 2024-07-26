Lepas Anak Kuliah di Australia, Nana Mirdad Akui Sedih dan Khawatir

Lepas Anak Kuliah di Australia, Nana Mirdad Akui Sedih dan Khawatir (FOTO: Instagram/nanamirdad_)

JAKARTA - Putra Nana Mirdad, Jason Deandra White, diterima untuk berkuliah di UWA Business School yang berlokasi di Perth, Australia. Mengetahui hal itu, istri Andrew White ini mengaku sedih dan juga khawatir.

"Ya pasti lah perasaannya campur aduk. Banyak worry ya, banyak khawatirnya aja. Terus kayak sedih," kata Nana Mirdad saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Pasalnya, dengan kepergian sang anak kondisi rumah Nana Mirdad dan sang suami Andrew White jadi sepi.

"Biasanya kelihatan dari pagi, dari kecil selalu bareng sekarang rumahnya kosong," ungkap Nana Mirdad.