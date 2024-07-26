Titi DJ Bawakan Lagu Bahasa Kalbu di Resepsi Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Acara resepsi pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dihadiri oleh cukup banyak publik figur. Bahkan Titi DJ yang menjadi salah satu tamu undangan tampak ikut meramaikan acara tersebut dengan memberikan persembahan lagu untuk kedua mempelai.



Dalam live streaming di YouTube Thariq Halilintar, Titi DJ tampil anggun dalam balutan kebaya hitam dipadukan dengan rok batik. Titi DJ tampil cantik memakai makeup tebal dan lipstik merah merona.

Titi DJ Bawakan Lagu {Bahasa Kalbu} di Resepsi Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid (Foto: YouTube)

Sementara itu rambutnya disanggul sehingga terpancar aura elegan dan anggun.



“Selamat malam, sebelum saya menyanyi untuk Aaliyah dan Thariq, saya mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru anak-anakku yg manis. Juga kepada abi umi, dan ibre, Reza, selamat ya sayang dan juga Aaliyah dan Thariq,” ujar Titi DJ menyapa para tamu undangan.



Pada kesempatan itu, Titi DJ membawakan lagu yang cukup spesial dan juga fenomenal berjudul Bahasa Kalbu.



“Saya akan bawakan sebuah lagu khusu: untuk kalian berdua,” tambah Titi.



Lagu Bahasa Kalbu sendiri memiliki makna yang mendalam. Dia pun menaruh harapan saat membawakan lagu tersebut untuk Aaliyah dan Thariq.



“Selalu percaya, selalu memahami, selalu mengerti, selalu mencintai, menyayangi selalu sampai selama-lamanya, amin,” tandasnya.

(van)