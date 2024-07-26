Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Gelar Resepsi Pernikahan dengan Adat Minang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:33 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Gelar Resepsi Pernikahan dengan Adat Minang
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Gelar Resepsi Pernikahan dengan Adat Minang (Foto: YouTube)




JAKARTAThariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menggelar resepsi pernikahan mereka di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Jumat malam, (26/7/2024). Sebelumnya, pasangan ini telah menggelar akad nikah di hari dan lokasi yang sama pada pagi harinya.

Jika pada momen akad nikah Thariq dan Aaliyah memilih tampil dalam balutan busana pengantin tradisional adat Jawa, di acara resepsi, keduanya memilih untuk tampil dalam balutan busana adat Minang.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Gelar Resepsi Pernikahan dengan Adat Minang (Foto: YouTube)


Aaliyah sendiri tampak tampil cantik dalam balutan gaun pengantin berupa atasan kebaya full payet dengan nuansa warna cokelat dan semburat merah maroon. Kebaya tersebut tampak memiliki detail ekor nan menjuntai hingga menyapu lantai.

Atasan kebaya yang dikenakan Aaliyah sendiri tampak berpadu indah dengan bawahan kain tenun khas Minang dengan nuansa warna gold. Penampilan gaun resepsi pernikahan Aaliyah semakin mewah dengan suntiang yang menghiasi kepalanya.

Sementara, Thariq tampak mengenakan busana berupa setelan jas dan cawek, yaitu celana longgar yang dipakai oleh kaum pria di Minang, yang juga memiliki nuansa warna cokelat dan gold.


Cawek selalu dipasangkan dengan sandang (ikat pinggang) dengan cara diikatkan pada cawek. Cawek dan sandang selalu menjadi kombinasi yang tidak terpisahkan dalam busana resepsi adat Minangkabau.

Thariq melengkapi penampilannya di momen resepsi pernikahannya itu dengan Deta atau destar, yakni penutup kepala yang digunakan oleh pengantin laki-laki saat prosesi pernikahan dengan adat tradisional Minang.

 

