Kecintaan Aruma Terhadap Lingkungan dan Alam

JAKARTA - Aruma, seorang solois muda yang baru saja meraih penghargaan AMI Award 2023 dan merilis album penuh pertamanya berjudul Berbunga.

Kini Aruma terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu proyek kuliahnya adalah pembuatan komposter untuk masyarakat padat di Lebak Siliwangi.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan di sekitar kampus untuk membantu pengolahan limbah makanan dari para pedagang dan penghuni setempat.

"Aku melihat bahwa Lebak Siliwangi cukup padat dengan pedagang yang juga tinggal di situ. Mereka sering menghasilkan limbah makanan yang cukup banyak setiap harinya. Hal ini coba kita manfaatkan untuk diolah menjadi kompos sebagai pupuk organik," jelas Aruma.