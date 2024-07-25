Edward Akbar Bangga Tak Pernah Selingkuh Selama Pernikahan meski Digugat Cerai

JAKARTA - Edward Akbar menyayangkan gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Kimberly Ryder, di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat. Sebagai kepala keluarga, Edward justru berharap agar rumah tangganya bisa kembali membaik.



Hal ini diungkapkan bapak dua anak itu saat menjalani sidang perdana cerainya pada Rabu, 24 Juli 2024. Bahkan dia juga mengaku terkejut ketika pertama tahu telah digugat cerai hingga dilaporkan ke polisi oleh sang istri.



"Saya berharap semua bisa baik-baik karena saya sendiri pun kaget jujur, tiba-tiba ada laporan dan gugatan, kaget dengan apa yang terjadi," ujar Edward Akbar di PA Jakpus, baru-baru ini.

Edward Akbar Bangga Tak Pernah Selingkuh Selama Pernikahan meski Digugat Cerai (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



Adapun alasan Edward ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Kim, lantaran teringat masa depan anak-anaknya. Di sisi lain, bintang film Rumah Iblis itu mengaku bangga karena dirinya tak pernah berselingkuh dengan wanita manapun selama Kim sibuk kuliah di Inggris.



"Saya di sini menyatakan bahwa semenjak menunggu Kim kuliah di Inggris selama pernikahan, saya tidak pernah mendua atau berselingkuh karena saya hanya mendedikasikan diri saya untuk keluarga dan anak-anak," tegasnya.



"Tapi semua saya serahkan kepada Yang Kuasa," tambah Edward.

(van)