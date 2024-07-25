Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pamer Foto Latar Biru, Pernikahan Semakin Dekat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |18:15 WIB
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pamer Foto Latar Biru, Pernikahan Semakin Dekat
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pamer Foto Latar Biru, Pernikahan Semakin Dekat (Foto: IG Thariq Halilintar)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Pasalnya mereka akan segera menuju melangsungkan pernikahan.

Sejak beberapa hari terakhir, pasangan ini sudah melaksanakan berbagai rangkaian pernikahan, mulai dari siraman hingga pengajuan. Keduanya tak sabar menanti hari bahagia itu tiba.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pamer Foto Latar Biru, Pernikahan Semakin Dekat
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pamer Foto Latar Biru, Pernikahan Semakin Dekat

Baru-baru ini, pasangan tersebut mengunggah foto dengan latar biru. Di foto itu keduanya kompak memakai kemeja berwarna putih. Aaliyah nampak cantik dengan makeup natural dan rambut digerai rapi.

"Counting hours," tulis Thariq dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @thariqhalilintar, Kamis (25/7/2024).

Unggahan tersebut seakan mengisyaratkan momen pernikahan mereka sudah semakin dekat. Namun hingga saat ini belum diketahui lokasi pernikahan keduanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement