Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pamer Foto Latar Biru, Pernikahan Semakin Dekat

JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Pasalnya mereka akan segera menuju melangsungkan pernikahan.

Sejak beberapa hari terakhir, pasangan ini sudah melaksanakan berbagai rangkaian pernikahan, mulai dari siraman hingga pengajuan. Keduanya tak sabar menanti hari bahagia itu tiba.

Baru-baru ini, pasangan tersebut mengunggah foto dengan latar biru. Di foto itu keduanya kompak memakai kemeja berwarna putih. Aaliyah nampak cantik dengan makeup natural dan rambut digerai rapi.

"Counting hours," tulis Thariq dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @thariqhalilintar, Kamis (25/7/2024).

Unggahan tersebut seakan mengisyaratkan momen pernikahan mereka sudah semakin dekat. Namun hingga saat ini belum diketahui lokasi pernikahan keduanya.