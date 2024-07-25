Sudah Cerai, Anji Tetap Nafkahi Wina Natalia di Luar Biaya Anak Rp80 Juta per Bulan

JAKARTA – Erdian Aji Prihartanto alias Anji resmi bercerai dari Wina Natalia, pada 18 Juli 2024. Sebagai penggugat, Wina mendapat hak asuh atas kedua anaknya, Saga Omar Nagata dan Sigra Umar Narada.

Atas putusan pengadilan, Anji diwajibkan menafkahi kedua anaknya sebesar Rp80 juta per bulan. Besaran itu, menurutnya, termasuk biaya rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya.

“Jadi air, listrik, dan kebutuhan rumah lainnya tetap aku yang bayar. Kebutuhan anak juga aku transfer sesuai putusan pengadilan sebesar Rp80 juta itu,” katanya dikutip dari podcast YouTube Deddy Corbuzier, pada Kamis (25/7/2024).

Di luar putusan pengadilan, Anji mengaku, tetap memberikan ‘nafkah’ untuk kebutuhan pribadi mantan istrinya. “Dana itu untuk kebutuhan pribadi dia. Kalau mau ke salon atau apa gitu,” ujarnya.

Deddy Corbuzier menyebut, pelantun Dia itu sebenarnya tak berkewajiban menafkahi mantan istrinya. “Memang tidak (harus). Aku hanya perlu memberikan tempat tinggal yang nyaman dan mencukupi kebutuhan anak-anak,” katanya.

Pertanyaan serupa, diakui Anji, sempat dilontarkan Wina Natalia. Terkait hal itu, Anji mengaku, ‘nafkah’ yang diberikannya itu merupakan bentuk rasa terima kasihnya kepada sang mantan istri selama 12 tahun bersama.

“Itu bentuk rasa terima kasih untuk dia karena sudah menemani aku selama ini. Aku tidak bisa menghapus fakta itu dan kami pun selamanya akan bersama menjadi orangtua untuk anak-anak,” tuturnya.

Anji cukup menyadari, Wina Natalia mengorbankan karier mapannya setelah menikah untuk menjadi ibu rumah tangga. Selama 12 tahun, sang mantan istri mengorbankan dirinya demi keluarga.

“Untuk menikah dengan aku, Wina harus meninggalkan pekerjaannya yang sangat baik. Aku menghargai dia. Aku enggak mau dia ribet setelah bercerai,” tuturnya.