Kimberly Ryder dan Edward Akbar Kompak Hadir di Sidang Cerai Perdana Hari Ini

JAKARTA - Kimberly Ryder menghadiri sidang perdana cerainya dengan Edward Akbar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Berdasarkan pantauan Okezone.com, Edward selalu tergugat hadir lebih dulu di pengadilan. Dia dan tim kuasa hukumnya menunggu kehadiran Kim untuk mengambil antrean sidang.



Namun, Edward belum mau memberikan keterangan apapun terkait perceraiannya dan memilih untuk menunggu di dalam mobil sampai Kim datang.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar Kompak Hadir di Sidang Cerai Perdana Hari Ini (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



Sementara itu, Kimberly hadir di pengadilan pada pukul 09.20 WIB bersama kuasa hukumnya, Machi Ahmad.



Kim yang memilih tampil tertutup dengan masker dan kacamata hitam mengaku dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang hari ini.



"Alhamdulillah baik," kata Kim kepada wartawan Rabu, 24 Juli 2024.



Meski bertemu di pengadilan, Kim dan Edward tak saling tegur sapa. Sementara Kim mengaku cukup gugup untuk menjalani sidang cerai pertamanya.



"Ya gimana ya orang nggak pernah melakukan ini, jadi ada rasa-rasa anehnya ya," kata dia.

(van)