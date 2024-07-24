Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selalu Teringat Dali Wassink, Jennifer Coppen Putuskan Pindah Rumah Sementara Waktu

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |09:59 WIB
Selalu Teringat Dali Wassink, Jennifer Coppen Putuskan Pindah Rumah Sementara Waktu
Selalu Teringat Dali Wassink, Jennifer Coppen Putuskan Pindah Rumah Sementara Waktu (Foto: Instagram/jennifercoppernreal20)
JAKARTA - Duka atas kepergian Yitta Dali Wassink untuk selamanya hingga kini masih terasa di benak Jennifer Coppen. Bahkan Jennifer masih kerap menuliskan pesan yang mengungkap kerinduan kepada mendiang suaminya di akun Instagram pribadinya.

Saking rindunya, Jennifer sampai memutuskan pindah rumah untuk sementara waktu. Sebab, terlalu banyak kenangan indah di rumah yang ditempatinya bersama dengan mendiang Dali Wassink.

Ibu satu anak ini mengaku bahwa dirinya tak kuasa untuk menahan perasaan rindu setiap kali melihat setiap sudut di rumahnya.

Selalu Teringat Dali Wassink, Jennifer Coppen Putuskan Pindah Rumah Sementara Waktu (Foto: Instagram/jennifercoppernreal20)


"Untuk sementara waktu aku pindah rumah dari rumah aku yang tinggalin sama papa Dali. Aku nggak kuat. Setiap sudut ruangan rumah itu mengingatkan aku tentang papa Dali," tulis Jennifer Coppen dikutip dari fitur broadcast di instagram pribadinya, Rabu, (24/7/2024) .

Wanita berusia 24 tahun itu mengaku sempat merasa bersalah karena harus meninggalkan rumah itu. Dia juga tak bermaksud untuk melupakan Dali begitu saja.

"Aku sudah izin ke Papa Dali, semoga dia mengerti. Aku merasa bersalah banget sebenarnya, tapi benar-benar nggak kuat. Ini bukan berarti aku lupakan Papa Dali," sambungnya.

 

