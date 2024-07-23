Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Depresi Diceraikan Irish Bella, Ammar Zoni Minta Direhabilitasi untuk Hilangkan Kecanduan Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |21:45 WIB
Depresi Diceraikan Irish Bella, Ammar Zoni Minta Direhabilitasi untuk Hilangkan Kecanduan Narkoba
Depresi Diceraikan Irish Bella, Ammar Zoni Minta Direhabilitasi untuk Hilangkan Kecanduan Narkoba (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait hukuman penjara 12 tahun, lantaran diduga memberikan modal untuk bisnis jual beli narkoba. Dalam sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (23/7/2024), Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar menegaskan jika kliennya mengonsumsi sabu untuk kepentingan sendiri, bukan diperjualbelikan.

"Bahwa dapat disimpulkan terdakwa tidak memperjualbelikan narkotika melainkan hanya untuk dikonsumsi diri sendiri," ujar Jon Mathias di dalam ruang sidang.

Jon Mathias juga menyampaikan Ammar mengonsumsi narkotika jenis ganja dan sabu lantaran depresi ditinggal orang terdekatnya.

Diketahui, ayah Ammar baru saja meninggal dunia lantaran penyakit kanker. Selain itu, Ammar juga digugat cerai istri dan hak asuh dua anaknya jatuh ke tangan Irish Bella.

Depresi Diceraikan Irish Bella, Ammar Zoni Minta Direhabilitasi untuk Hilangkan Kecanduan Narkoba (Foto: MPI)


"Terdakwa mengalami depresi dan sakit secara psikis dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa, mulai dari ayah yang sakit kanker stadium empat sampai meninggal dunia," ucap Jon Mathias.

"Dan saat keluar dari masa rehabilitasi terdakwa digugat cerai," tambahnya.

Jon Mathias menilai kepergian orang-orang terdekat cukup mempengaruhi psikologis Ammar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement