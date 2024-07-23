Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irfan Hakim Beri Hadiah Kuda dari Eropa untuk Anak Keempat yang Berulang Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |05:05 WIB
Irfan Hakim Beri Hadiah Kuda dari Eropa untuk Anak Keempat yang Berulang Tahun
Irfan Hakim Beri Hadiah Kuda dari Eropa untuk Anak Keempat yang Berulang Tahun (Foto: Instagram/irfanhakim75)
JAKARTA - Anak keempat Irfan Hakim, Chafidz Djalu Hakim, merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Tahun ini, bocah yang akrab disapa Djalu ini mendapat kado spesial dari sang ayah berupa sebuah kuda impor dari Eropa.

Bukan tanpa alasan Irfan memberikan kado berupa kuda import untuk anak keempatnya. Mengingat, Irfan sudah cukup lama melihat hobi berkuda anaknya, hingga memiliki ambisi untuk mengalahkan kakak tertuanya, Aisha Keem, yang sudah beberapa kali meraih juara.

"Kadonya udah disiapin dari lama, dia kan hobi berkuda dan pengen ngalahin Aisha," ujar Irfan Hakim saat ditemui di Kawasan Tendean Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Irfan Hakim Beri Hadiah Kuda dari Eropa untuk Anak Keempat yang Berulang Tahun (Foto: Instagram/irfanhakim75)


Sebelum menyerahkan hadiah tersebut, presenter kondang itu sempat memberikan syarat khusus kepada Djalu. Dia meminta sang anak untuk meraih juara pertama dalam lomba berkuda.

Sayangnya, Djalu gagal meraih juara hingga tiba hari ulang tahunnya yang ke-10. Akan tetapi, Irfan Hakim tetap memberikan hadiah itu untuk Djalu.

"Sebelumnya juga Aisha dapet kuda setelah juara satu, syarat sama gue kasih ke Djalu. Nah tiap tanding dia belum pernah dapat juara satu, juara dua atau tiga gitu, tapi yaudah momennya tepat diberikan pas dia ulang tahun," terangnya.

Saat ditanya soal harga kudanya, Irfan Hakim enggan membeberkannya. Hanya saja, ia mengaku memilih kuda impor agar sang anak lebih bersemangat meraih prestasi.

"Kalau nggak Jerman ya Belanda, kuda poni WB, kuda profesional tapi ukurannya agak sedikit kecil, cuma tenaganya lebih besar dari kuda lokal. Nah aku bilang 'Ayah udah kasih kuda hebat, jadi Djalu harus hebat juga'," ucap Irfan Hakim.

(van)

