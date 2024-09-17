Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aisha Raih Medali Emas di PON 2024, Irfan Hakim: Kayak Mimpi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:05 WIB
Aisha Raih Medali Emas di PON 2024, Irfan Hakim: Kayak Mimpi
Aisha Raih Medali Emas di PON 2024, Irfan Hakim: Kayak Mimpi
JAKARTA - Irfan Hakim mengucap syukur usai anaknya, Aisha Hakim, sukses meraih medali emas dalam cabang olahraga berkuda kategori jumping di gelaran PON (Pekan Olahraga Nasional) XXI Aceh 2024.

Sebagai ayah, Irfan Hakim juga turut menyaksikan anaknya beraksi di pacuan.

Alhamdulilah jadi kemarin gue di Medan menyaksikan secara langsung, Aisha bersama dengan timnya di DKI Jakarta di cabang olahraga (berkuda) jumping. Itu dapat emas dan itu tim regu," ucap Irfan Hakim di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Aisha Hakim Raih Medali Emas di PON 2024, Irfan Hakim: Kayak Mimpi
Aisha Hakim Raih Medali Emas di PON 2024, Irfan Hakim: Kayak Mimpi

Kendati begitu, Irfan memilih untuk tidak menemui anaknya secara langsung. Dia khawatir fokus anaknya terganggu sebelum bertanding.

"Jadi nyampe dia kan dari malamnya, sudah sampai ke venuenya tapi nggak ketemu Aisha. Karena kalau ketemu kita, Aisha lebih tegang dari biasanya. Gue cuma lihat dari live streamingnya gitu pas itu Aisha terlihat tegang banget," tutur Irfan.

Namun, Irfan semakin cemas ketika melihat beberapa kegagalan yang dialami Aisha di babak-babak awal. Akhirnya, ia nekat untuk menemui Aisha untuk membangkitkan semangatnya.

"Ada beberapa kegagalan 'wei gimana ini Aisha'. Akhirnya gue nekat aja, nekat turun ketemu Aisha. Aisha sempat nangis, gue peluk Aishanya," tuturnya.

Aisha kemudian berhasil menyelesaikan pertandingan dengan hasil memuaskan. Dia sukses meraih medali emas dalam gelaran olahraga paling bergensi tersebut.

 

