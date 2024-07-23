Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama V BTS yang Viral Imbas Postingan Makanan Pro Israel

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |07:04 WIB
Biodata dan Agama V BTS yang Viral Imbas Postingan Makanan Pro Israel
Biodata dan Agama V BTS yang Viral Imbas Postingan Makanan Pro Israel. (Foto: Dispatch)
A
A
A

JAKARTA - Kim Taehyung alias V BTS mendadak menjadi sorotan publik setelah mengunggah foto makanan dari brand pro-Israel di akun Instagram pribadinya, @thv, pada 21 Juli 2024.

Dalam unggahannya, V membagikan sederet foto selfie saat liburan. Namun dari deretan potret tersebut, ada foto di mana pelantun Winter Bear itu memegang kentang goreng McDonalds. 

Unggahan itu kemudian viral di media sosial yang membuat V BTS banjir kritik. “ARMY terkenal dengan isu kemanusiaannya sampai donasi Rp1 miliar atas nama BTS ARMY Indonesia Peduli Palestina. Sedangkan Taehyung malah mempromosikan McD,” kata salah satu fans bernada kecewa.

Biodata dan Agama V BTS yang Viral Imbas Postingan Makanan Pro Israel. (Foto: Instagram/@thv). (Foto
Biodata dan Agama V BTS yang Viral Imbas Postingan Makanan Pro Israel. (Foto: Instagram/@thv). (Foto

Akibat unggahan itu pula V BTS kehilangan 100.000 follower di Instagram pribadinya. Akun Instagram @thv yang semula memiliki 65,8 juta follower, kini menjadi 65,7 juta pengikut.

Terlepas dari kontroversinya, siapa V BTS sebenarnya? Berikut biodata dan agama V BTS seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber. 

V BTS lahir dengan nama asli Kim Taehyung di Daegu, Korea Selatan, pada 30 Desember 1995. Dia kemudian pindah ke Geochang dan menghabiskan masa remajanya di sana, sebelum akhirnya hijrah ke Seoul untuk berkarier.

 

