Cerita Tya Ariestya Hampir Alami Preeklamsia, Suami Trauma Punya Anak Lagi

JAKARTA - Tya Ariestya mengungkap dirinya hampir mengalami preeklamsia atau komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi saat mengandung anak keduanya.

Sehingga saat itu sang suami, Irfan Ratinggang selalu siaga untuk menjaganya. Tya juga selalu cek tensi dibantu oleh Irfan.

Tya Ariestya (IG)

Bahkan karena kondisi tersebut, Irfan ternyata trauma untuk punya anak lagi. Irfan begitu mengkhawatirkan kondisi istrinya jika harus hamil lagi.

"Suami lagi enak sama dua ya, lagi pas karena aku ada riwayat kesehatan udah hampir preeklamsia jadi benar-benar dijaga setiap hari, ditensi sama suami ku untuk anak kedua. Ini yang sekarang suami ku lebih takut aku hamil," kata Tya Ariestya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.