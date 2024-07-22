Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Sandra Dewi Tak Ikut Antar Harvey Moeis ke Kejari Jaksel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |19:05 WIB
Alasan Sandra Dewi Tak Ikut Antar Harvey Moeis ke Kejari Jaksel
Alasan Sandra Dewi Tak Ikut Antar Harvey Moeis ke Kejari Jaksel (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus korupsi PT Timah, Harvey Moeis, telah dilimpahkan dari Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (22/7/2024). Usai dilimpahkan, suami Sandra Dewi ini akan kembali ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba canag Kejari Jaksel sebelum nantinya akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor.

Sayangnya, saat dilimpahkan dari Kejagung RI ke Kejari Jaksel, hanya kuasa hukum Harvey saja yang terlihat mendampingi. Sementara Sandra Dewi, sama sekali tak terlihat hadir untuk memberikan dukungan pada sang suami.

Terkait ketidakhadiran bintang film Quickie Express tersebut, Harris Arthur selaku kuasa hukum Harvey pun angkat bicara.

Alasan Sandra Dewi Tak Ikut Antar Harvey Moeis ke Kejari Jaksel (Foto: Instagram/sandradewi88)


"Ibu SD enggak hadir. Kebetulan yang hari ini diundang kan memang kuasa hukumnya saja," jelas Harris Arthur.

Sementara itu, Harris pun sempat membeberkan soal keberadaan Sandra Dewi saat ini.

"Dia di rumah aja. Lagi ngurusin anak," bebernya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/483/3079039/sandra_dewi-dVtz_large.jpg
Sandra Dewi Sempat Alami Wasir Stadium 4, Simak Penanganan dan Tips Penyembuhannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061706/sandra_dewi-bKNP_large.jpg
Sandra Dewi Pakai Kalung dan Anting Nyaris Rp60 Juta, Netizen: Dari Timah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049631/sandra_dewi-Mebq_large.jpg
Dari Hermes hingga Chanel, Ini 6 Tas Mewah Palsu Milik Sandra Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049511/sandra_dewi_dan_harvey_moeis-Vg1Q_large.jpg
Adik Sandra Dewi Diduga Ikut Terima Uang Korupsi Kasus Timah Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049367/sandra_dewi_dan_harvey_moeis-0I58_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Dapat Transferan Rp3,1 Miliar dari Kasus Korupsi Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046576/daniel_mananta-ECS4_large.jpg
Sandra Dewi Ulang Tahun ke-41, Daniel Mananta: Aku di Sini Untukmu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement