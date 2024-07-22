2NE1 Gelar Tur Dunia Mulai Oktober 2024

SEOUL - Kabar baik untuk Black Jack! 2NE1 resmi comeback setelah resmi bubar pada 25 November 2016. Hal tersebut diumumkan oleh Yang Hyun Suk, pendiri YG Entertainment.

CL, Park Bom, Dara, dan Minzy akan comeback sebagai satu grup dengan menggelar tur dunia yang akan dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada Oktober mendatang. Lalu, mereka akan melanjutkan tur ke Osaka, pada akhir November 2024.

Selanjutnya, 2NE1 akan melanjutkan tur mereka ke Tokyo, pada Desember 2024. Yang Hyun Suk mengungkapkan, grup tersebut akan melanjutkan tur dunia dengan destinasi lainnya pada 2025.

Pengumuman Yang Hyun Suk tersebut merupakan hasil dari pertemuan selama 2 jam antara YG Entertainment dan 2NE1 pada pertengahan Juni silam. Kala itu, agensi tersebut masih bungkam terkait pertemuan tersebut.