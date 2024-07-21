Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pakai Kalung Abu Jasad Dali Wassink, Jennifer Coppen: Kamu Bagian Dariku

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |19:45 WIB
Pakai Kalung Abu Jasad Dali Wassink, Jennifer Coppen: Kamu Bagian Dariku
Pakai Kalung Abu Jasad Dali Wassink, Jennifer Coppen: Kamu Bagian Dariku (Foto: Instagram/wassink)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen hingga kini masih menjadi sorotan, pasca-suaminya Dali Wassink meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal pada Kamis, 18 Juli 2024 di Bali. Setelah jasadnya dikremasi, abunya pun telah dilarung di Pantai Lembeng, Bali pada sore ini, Minggu (21/7/2024).

Rupanya, tak semua abu jasad Dali dilarung ke laut. Sebab, ada sedikit abu yang disimpan oleh Jennifer Coppen dan dijadikan sebagai liontin dari kalung yang akan selalu dikenakan olehnya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Jen di akun Instagramnya. Dia bahkan berharap bisa selalu mengenang suami tercintanya dalam setiap perjalanan hidupnya.

Pakai Kalung Abu Jasad Dali Wassink, Jennifer Coppen: Kamu Bagian Dariku (Foto: Instagram/jennifercoppen20)


“Kamu bagian dariku Dali. Aku akan selalu memakai kalung ini dan membawamu ke mana pun aku pergi,” tulis Jennifer di Instagram-nya, @jennifercoppen20.

Kalung tersebut memiliki wadah kecil yang berisikan bagian dari abu jasad Dali Wassink. Jen membagikan bentuk kalung tersebut dan berjanji akan terus memakainya.

“Abu papa Dali ada di sini,” tambah Jen.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
