Pesan Haru Ayah Jennifer Coppen di Hari Ulang Tahun Putrinya: Jadilah Kuat!

JAKARTA - Jennifer Coppen merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 dalam kondisi berduka. Pasalnya, satu hari sebelum hari ulang tahunnya tersebut, Jennifer Coppen harus kehilangan sang suami tercinta, Dali Wassink, yang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal pada 18 Juli 2024.

Meski begitu, Richardo Benito selaku ayah dari Jennifer tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada putrinya. Melalui sebuah unggahan disertai dengan pesan yang begitu mengharukan, Richardo membagikan kumpulan foto-foto transformasi putrinya sejak bayi, tumbuh dewasa hingga memiliki anak.



Richardo memahami betul bahwa hari ulang tahun menjadi hari paling menyedihkan bagi putrinya. Tapi, Richardo mengingatkan bahwa hari kelahirannya dulu membawa kebahagiaan untuk dirinya sebagai seorang ayah serta orang-orang disekitarnya.

Pesan Haru Ayah Jennifer Coppen di Hari Ulang Tahun Putrinya: Jadilah Kuat! (Foto: instagram/jennifercoppenreal20)

Dia pun berharap Kamari bisa menjadi pelipur lara Jennifer, membawa kebahagiaan seperti sosok Jennifer bagi ayahnya. Richardo juga berharap putri yang disapanya dengan panggilan kesayangan Poppetje (Boneka dalam bahasa Belanda) itu tetap kuat untuk melanjutkan hidupnya.



"Kemarin adalah hari paling menyedihkan dalam hidupmu tapi 23 tahun yang lalu kamu membawa kebahagiaan. semoga kamari menjadi sinar mataharimu, jadilah kuat. Happy Birthday Poppetje (Boneka)," ujar Richardo Benito dalam bahasa inggris, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @richardobenito, Minggu (21/7/2024).