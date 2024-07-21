Main Bareng di Film Gundik, Luna Maya dan Maxime Bouttier Berkomitmen Jaga Profesionalitas

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier berkesempatan untuk terlibat dalam sebuah film bergenre horor bersama. Bertajuk 'Gundik', film tersebut digarap oleh sutradara Anggy Umbara.



Dalam jumpa persnya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, baru-baru ini, Luna dan Maxime mengaku antusias menjalani peran mereka di film ini. Bahkan keduanya juga telah berkomitmen untuk menjalani proses syuting secara profesional di tengah hubungan asmaranya.



Mereka tak ingin urusan pribadi mengganggu kinerjanya di depan layar.



"Aku nggak seneng kalau profesionalitas diganggu sama hal kaya gitu. Namanya pekerjaan karena kan kita sama-sama di seni peran, karena aku ingin merdeka juga di pekerjaan aku, saat aku juga punya pasangan di peran ya aku nggak perlu izin," kata Luna Maya di hadapan wartawan.

Main Bareng di Film {Gundik}, Luna Maya dan Maxime Bouttier Berkomitmen Jaga Profesionalitas (Foto: Ravie Wardani/MPI)



Di film Gundik, Luna akan memerankan tokoh Nyai. Meski bukan film horor pertama, aktris 40 tahun itu menyebut perannya kali ini cukup menantang.



"Saya berperan sebagai Nyai yaitu Gundiknya di sebuah rumah. Ini sesuatu yang berbeda dari manusia ya, jadi dimensinya agak beda. Itu yang menjadi PR buat saya karena selama ini belum pernah dapat peran selain Susana ya," jelasnya.



"Kalau ini ada unsur Jawa dan mistisnya ya, takut salah, tapi Alhamdulillah dibantu dengan pemain lain. Ya kurang lebih sudah siap," lanjutnya.



Sementara itu, sang kekasih, Maxime Bouttier, menjelaskan alasannya tertarik membintangi film ini. Dia tak berpikir panjang usai diminta memerankan seorang perampok oleh Anggy selaku sutradara sekaligus penulis Gundik.