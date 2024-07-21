Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Main Bareng di Film Gundik, Luna Maya dan Maxime Bouttier Berkomitmen Jaga Profesionalitas

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:45 WIB
Main Bareng di Film <i>Gundik</i>, Luna Maya dan Maxime Bouttier Berkomitmen Jaga Profesionalitas
Main Bareng di Film {Gundik}, Luna Maya dan Maxime Bouttier Berkomitmen Jaga Profesionalitas (Foto: Instagram/lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier berkesempatan untuk terlibat dalam sebuah film bergenre horor bersama. Bertajuk 'Gundik', film tersebut digarap oleh sutradara Anggy Umbara.

Dalam jumpa persnya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, baru-baru ini, Luna dan Maxime mengaku antusias menjalani peran mereka di film ini. Bahkan keduanya juga telah berkomitmen untuk menjalani proses syuting secara profesional di tengah hubungan asmaranya.

Mereka tak ingin urusan pribadi mengganggu kinerjanya di depan layar.

"Aku nggak seneng kalau profesionalitas diganggu sama hal kaya gitu. Namanya pekerjaan karena kan kita sama-sama di seni peran, karena aku ingin merdeka juga di pekerjaan aku, saat aku juga punya pasangan di peran ya aku nggak perlu izin," kata Luna Maya di hadapan wartawan.

Main Bareng di Film {Gundik}, Luna Maya dan Maxime Bouttier Berkomitmen Jaga Profesionalitas (Foto: Ravie Wardani/MPI)


Di film Gundik, Luna akan memerankan tokoh Nyai. Meski bukan film horor pertama, aktris 40 tahun itu menyebut perannya kali ini cukup menantang.

"Saya berperan sebagai Nyai yaitu Gundiknya di sebuah rumah. Ini sesuatu yang berbeda dari manusia ya, jadi dimensinya agak beda. Itu yang menjadi PR buat saya karena selama ini belum pernah dapat peran selain Susana ya," jelasnya.

"Kalau ini ada unsur Jawa dan mistisnya ya, takut salah, tapi Alhamdulillah dibantu dengan pemain lain. Ya kurang lebih sudah siap," lanjutnya.

Sementara itu, sang kekasih, Maxime Bouttier, menjelaskan alasannya tertarik membintangi film ini. Dia tak berpikir panjang usai diminta memerankan seorang perampok oleh Anggy selaku sutradara sekaligus penulis Gundik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/206/3066127/luna_maya-WGgS_large.jpg
Luna Maya Jadi Eksekutif Produser dalam Film Horor Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/13/3062479/luna_maya_bstarverse-S5tg_large.jpg
Luna Maya Berkolaborasi dengan Bstarverse Indonesia untuk Dekatkan BTS dan Penggemar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060920/luna_maya-N0pP_large.jpg
Gaya Luna Maya Cantik Pakai Tank Top Putih, Simple tapi Harganya Selangit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/612/3058353/luna_maya-1TXN_large.jpg
5 Gaya Luna Maya Jalani Pemotretan, Memesona Usung Tema Glam Look
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054554/luna_maya-E3jL_large.jpg
5 Potret Awet Muda Luna Maya di Usia 41 Tahun, Masih Berasa 21 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054547/maxime_bouttier_dan_luna_maya-NrRu_large.jpg
Maxime Bouttier Tulis Pesan Manis untuk Luna Maya yang Berulang Tahun: Dia Layak Diperjuangkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement