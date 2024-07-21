Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Key SHINee Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia

Jenny Juwita , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |06:24 WIB
Key SHINee Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia
Key SHINee Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia. (Foto: Okezone/Jenny Juwita)
A
A
A

JAKARTA - Key SHINee tampil memukau dalam konser solo perdananya di Indonesia. Konser bertajuk Keyland On: and On tersebut digelar di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/6/2024) malam. 

Berkonsep live band dan rock, Key membuka penampilannya dengan menyapa para Lil Freaks Jakarta dan Shawol. “Jakarta, halo piye kabare? Kumaha damang?” ujarnya.

Key SHINee sukses gelar konser di Jakarta. (Foto: Okezone/Jenny Juwita)
Key SHINee sukses gelar konser di Jakarta. (Foto: Okezone/Jenny Juwita)

Sebagai pembuka konser, Key SHINee membawakan lima lagu, dari Good and Gret, Easy To Love, Saturday Night, hingga I Wanna Be.

Konser Keyland On: and On mengusung tema vending machine di mana Key keluar dari mesin  dengan berbagai konsep pakaian. Total ada empat konsep kostum yang dikenakannya dalam konser tersebut

Empat konsep itu adalah ceria, sexy, cool, dan disco. “Bagaimana dengan bajuku? Apakah kalian menyukainya? Aku menyiapkan beberapa konsep kostum untuk kalian,” tuturnya penyanyi bernama asli Kim Kibum tersebut.

Key SHINee Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia. (Foto: Okezone/Jenny Juwita)
Key SHINee Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia. (Foto: Okezone/Jenny Juwita)

Key SHINee menggelar konser Keyland On: and On selama 2 jam. Lagu lain yang dibawakan penyanyi 32 tahun itu dalam konser tersebut adalah single bahasa Jepang miliknya yang berjudul Tongue Tied.

Penampilan Key dalam konser solonya tersebut ditutup dengan lagu encore Gasoline yang memberi memori indah kepada Lil Freaks dan Shawol Indonesia.*

(SIS)

