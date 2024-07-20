Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wina Natalia Ungkap Rencana Usai Resmi Cerai dari Anji Manji

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |06:45 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wina Natalia telah resmi bercerai dari Anji Manji sejak Kamis, 18 Juli 2024. Usai menyandang status janda, Wina pun membeberkan seperti apa rencananya ke depan.

Ibu empat anak ini mengaku akan lebih fokus membangun karier dan mengurus anak-anaknya. Namun, Wina juga sepakat untuk tetap kompak dengan sang mantan dalam urusan anak.

"Untuk plan ke depan mungkin aku akan melakukan beberapa hal ya kerjaan-kerjaan tapi aku tetap komit juga, sepakat juga sama Manji bahwa aku akan tetap fokus ke anak-anak," ujar Wina Natalia melalui panggilan video belum lama ini.

Meski fokus berkarier, Wina nyatanya akan terus memprioritaskan waktu di rumah bersama sang anak. Wanita 37 tahun itu juga merasa nafkah Rp80 juta per bulan dari Anji sangat membantu untuk kehidupan anaknya.

Wina Natalia Ungkap Rencana Usai Resmi Cerai dari Anji Manji (Foto: Instagram/duniamanji)


"Jadi maksudnya aku akan tetap melakukan pekerjaan yang tidak sering keluar rumah lah. Jadi aku masih akan tetap menghabiskan sebagian waktuku untuk urusin anak-anak sih. Karena Manji akan tetap support aku juga kan, support secara finansial juga," papar Wina.

Wina juga tidak membatasi waktu Anji untuk menemui buah hatinya di rumah. Namun, keduanya belum membahas secara detail apakah Anji bisa menginap di rumahnya lagi ketika sudah resmi bercerai.

"Dia datang ke rumah boleh dong. Kalau Nginep kita belum ngomongin sih, nanti belum tahu ya. Mungkin kalau dia yang Nginep ke rumah aku yang pergi ke luar gantian-gantian," tandasnya.

(van)

