Kesedihan Jennifer Coppen Usai Kepergian Dali Wassink : Besok Aku Ulang Tahun Sayang

Kesedihan Jennifer Coppen Usai Kepergian Dali Wassink : Besok Aku Ulang Tahun Sayang (Foto: IG Jennifer Coppen)

JAKARTA - Jennifer Coppen mengungkapkan kesedihannya pasca memberikan kabar duka terkait kepergian sang suami, Yitta Dali Wassink.

Melalui postingan di story Instagramnya, Jennifer mengungkapkan ketidaksanggupannya atas kehilangan sang suami.

Padahal, di hari Sabtu tanggal 20 Juli besok merupakan hari spesial bagi Jennifer, yakni hari ulang tahunnya yang ke 23 tahun.

Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia

“Comeback Dali. Ada banyak cobaan di hidup aku tapi kali ini aku gakuat dali. Aku gakuat yaAllah kali ini terlalu berat,” ujar Jennifer, melalui Instagramnya, @jennifercoppenreal20, Kamis, (18/7/2024).

“Besok aku ulang tahun sayang harusnya kita rayain bersama tapi kok kamu malah pergi,” imbuhnya.

Jennifer lantas meminta pengikutnya untuk tak henti memberikan doa kepada Dali. Ia juga yakin, bahwa suaminya itu terkenal sebagai sosok ayah yang baik bahkan banyak diidolakan.

Hal tersebut lantas membuat Jennifer ikhlas atas kepergian Dali. Ia juga meyakinkan sang suami bahwa dirinya saat ini tetap kuat berkat dukungan dari sahabat-sahabat terdekatnya.

“Aku mohon untuk teman” kirim doa untuk papa dali ya kirim al-fatihah. Papa dali orang baik dan aku percaya orang baik akan dipanggil duluan sama Allah makanya papa dali pergi. InsyaAllah aku ikhlas sayang kamu istirahat yang tenang tidur yang nyaman aku lagi dikelilingi sahabat2 aku dan kamu insya Allah mereka bantu nguatin aku yaa,” tuturnya.

“Jadi kamu jangan sedih dan jangan khawatir ya sayang aku akan selalu mendoakan kamu.I wish you could see how much people loves you .. banyak banget yang sayang sama kamu. And you deserve it,” tutupnya.