HOME CELEBRITY CELEBRITY

Heboh! Willie Salim Akan Live Perdana di Shopee Live! Catat Tanggalnya Biar Gak Ketinggalan!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:22 WIB
Heboh! Willie Salim Akan Live Perdana di Shopee Live! Catat Tanggalnya Biar Gak Ketinggalan!
Willie Salim akan memandu sesi live streaming di Shopee Live untuk pertama kalinya. (Foto: dok Instagram/@willie27_)
JAKARTA - Siapa yang tak kenal Willie Salim. Content Creator ternama asal Indonesia ini akan memandu sesi live streaming di Shopee Live untuk pertama kalinya!

Dalam rangka kampanye 8.8 Shopee Live Maraton Sale 2024, konten kreator yang dikenal lewat aksi dermawannya tersebut akan menemani para pengguna Shopee untuk berbelanja seru di fitur live streaming shopping di Shopee Live.

Jadi, buat kamu yang suka nonton konten-konten menarik dari Willie Salim, kamu wajib banget menyaksikan sesi live-nya di akun Willie Salim di Shopee Live, pada Senin, 22 Juli 2024 nanti, mulai pukul 20.00 WIB. Jangan sampai ketinggalan!

Di sesi Shopee Live Perdana Willie Salim nanti, ia akan mempromosikan berbagai jenis produk, seperti produk fashion, beauty, aksesoris, dan masih banyak lagi.

Apalagi, di sesi Shopee Live Perdana Willie Salim nanti, akan ada Promo Diskon Kilat s/d 100%, wow! Kapan lagi kamu bisa berbelanja seru sambil berinteraksi langsung dengan konten kreator beken, dengan menikmati promo diskon spesial, ya cuma di Shopee Live!

Telusuri berita celebrity lainnya
