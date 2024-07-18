Advertisement
HOT GOSSIP

So Sweet, Rey Mbayang Hadiahkan Dinda Hauw Rumah Berjalan di Ultah Pernikahan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |23:04 WIB
So Sweet, Rey Mbayang Hadiahkan Dinda Hauw Rumah Berjalan di Ultah Pernikahan
So Sweet, Rey Mbayang Hadiahkan Dinda Hauw Rumah Berjalan di Ultah Pernikahan (Foto: IG Rey Mbayang)
JAKARTA - Rey Mbayang dan Dinda Hauw tengah berbahagia merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-4. Diketahui Rey dan Dinda menikah pada 10 Juli 2020 lalu.

Di momen manis ini, Rey pun menuliskan pesan haru untuk sang istri tercinta. Ia membagikan pesan manis itu di Instagram-nya, @rey_mbyang.

“Haii dinda ku. aku ingin mencintaimu lebih banyak dari debar, lebih besar dari sabar, lebih lama dari selamanya. Sederhananya aku ingin terus sama sama sampai akhir,” tulis Rey.

Postingan itu memperlihatkan video Rey yang memberikan kejutan manis untuk Dinda di hari jadi pernikahan mereka. Terlihat Dinda turun dari mobil dengan mata tertutup.

Saat Dinda membuka matanya, ia pun melihat kejutan dari Rey berupa mobil caravan yang dihias dengan berbagai bunga dan sofa yang nyaman. Rey dan Dinda pun asyik menikmati waktu berdua mereka di caravan tersebut.

Rupanya, mobil caravan itu adalah rumah berjalan yang selalu diimpikan Rey dan Dinda. Pria 25 tahun ini sengaja menyiapkan mobil caravan tersebut untuk mewujudkan keinginan sang istri.

“Sudah aku siapkan rumah berjalan yang selalu kita obrolin setiap malam. Segera kita namai yaa,” tambah Rey.

Dinda pun begitu bahagia dan tak henti menebar senyuman di momen bahagia mereka. Nampak mobil caravan berwarna putih itu terlihat nyaman dan kini akan menjadi rumah berjalan mereka.

Momen Rey Mbayang menghadiahkan mobil caravan untuk Dinda Hauw di pernikahan mereka ini mengundang komentar manis para netizen.

 

