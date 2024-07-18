Rafael Tan Rilis Lagu Seblak Rapael, Kental dengan Nuansa Sunda

JAKARTA – Rafael Tan resmi merilis single solo terbarunya berjudul Seblak Rapael. Menariknya, lagu yang terinspirasi dari makanan seblak tersebut, dinyanyikannya dalam bahasa Sunda.

Tahun lalu, personel SM*SH ini memang sempat viral berkat resep seblak miliknya yang pedas dan gurih. Resep itu membuatnya dijuluki ‘Duta Seblak Indonesia’ dan mendapat nama baru dari netizen, Mamang Rapael.

“Sebenarnya, sudah lama pengin bikin lagu tentang seblak. Sebagai duta seblak, tak afdhol rasanya kalau saya tidak bikin lagu yang berhubungan dengan seblak,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 17 Juli 2024.

Rafael Tan Rilis Lagu Seblak Rapael, Kental Nuansa Sunda. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

Rafael mengaku, pembuatan lagu Seblak Rapael sebenarnya bermula dari sebuah lagu berjudul Hayang Jajan yang sempat viral di TikTok, pada 2023. Dia pun berkenalan dengan Nova Budiman si pencipta lagu tersebut dan memintanya untuk dibuatkan sebuah single.

Perlu waktu setahun bagi Rafael untuk akhirnya bisa merilis Seblak Rapael. “Karena niat awalnya bawain lagu dangdut, tapi enggak disetujui pihak manajemen. Nah, setelah ada julukan Mamang Rapael, akhirnya disetujui,” katanya.