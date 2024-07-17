Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Gugat Balik Hak Asuh Anak, Yasmine Ow Optimis Menang

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |13:23 WIB
Aditya Zoni Gugat Balik Hak Asuh Anak, Yasmine Ow Optimis Menang
Aditya Zoni Gugat Balik Hak Asuh Anak, Yasmine Ow Optimis Menang (Foto: IG Aditya Zoni)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Aditya Zoni dan Yasmine Ow kembali bergulir di Pengadilan Agama Cibinong, Selasa (16/7/2024). Pasangan ini tidak menghadiri persidangan yang beragendakan mediasi kedua.

Mengenai jalannya persidangan, kuasa hukum Yasmine Ow, Machi Ahmad mengungkap bahwa tidak ada  titik temu mengenai hak asuh anak dalam mediasi pertama.

Aditya Zoni Gugat Balik Hak Asuh Anak, Yasmine Ow Optimis Menang
Aditya Zoni Gugat Balik Hak Asuh Anak, Yasmine Ow Optimis Menang

"Kenyataannya keduanya sudah menandatangani hasil mediasi tidak ada titik temu. Urusan hak asuh anak saja, ya, karena di gugatan, kan, mengajukan hak asuh anak," kata Machi di Pengadilan Agama Cibinong, Selasa (16/7/2024).

Ketika Aditya Zoni disebut berencana untuk mengajukan gugatan balik untuk hak asuh anak, Machi mengungkap bahwa kliennya menanggapi dengan santai. Yasmine cukup percaya diri dapat memenangkan hak asuh anak. 

Sebab, anak Yasmine dan Adit masih berusia di bawah 5 tahun, sehingga wajib berada di bawah pengasuhan ibunya. 

"Saya rasa klien saya tidak ada ketakutan, ya, karena memang anak itu masih di bawah umur masih 1,5 tahun, lalu Yasmine yang melakukan gugatan, jadi sah-sah saja kalau tergugat ingin mengambil hak asuh anak," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074857/aditya_zoni-Cr9o_large.jpg
Aditya Zoni Ungkap Perasaan Usai Bercerai dari Yasmine Ow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074157/aditya_zoni-QCd7_large.jpg
Aditya Zoni dan Yasmine Ow Cerai, Pastikan Anak Tetap Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067428/yasmine_ow-xmbV_large.jpg
Perceraiannya Diputus PA Cibinong, Yasmine Ow: Alhamdulillah Semuanya Dipermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067330/yasmine_ow-vnH6_large.jpg
Yasmine Ow Tetap Berkarier di Indonesia Meski Sudah Cerai dari Aditya Zoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067169/yasmine_ow_dan_aditya_zoni-SdhN_large.jpg
Yasmine Ow dan Aditya Zoni Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067073/yasmine_ow-1Xmy_large.jpg
Aditya Zoni Sudah Sebulan Tak Bertemu Anak, Dibawa Yasmine Ow ke Malaysia?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement