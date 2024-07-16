Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hetty Koes Endang Disomasi Richard Kyoto Terkait Dugaan Ubah Lirik Lagu Tanpa Izin

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:45 WIB
Hetty Koes Endang Disomasi Richard Kyoto Terkait Dugaan Ubah Lirik Lagu Tanpa Izin
Hetty Koes Endang Disomasi Richard Kyoto Terkait Dugaan Ubah Lirik Lagu Tanpa Izin (Foto: Instagram/hke57)
A
A
A

JAKARTA - Pencipta lagu Richard Kyoto melayangkan somasi resmi terhadap penyanyi senior Hetty Koes Endang. Somasi tersebut dilayangkan pada Selasa (16/7/2024) usai Hetty Koes Endang diduga merubah lirik dan menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Kasih tanpa izin.

Lagu 'Kasih' sendiri merupakan lagu ciptaan Richard Kyoto pada 1996. Lalu Hetty Koes Endang pernah menyanyikan lagu Kasih di Konser Satu Suara Volume 2 di Malaysia, pada November 2015.

"Hetty Koes Endang tanpa hak dan secara melawan hukum telah menyanyikan lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto dengan merubah lirik lagu tersebut pada Konsert Satu Suara Volume 2 yang dilaksanakan di Istana Budaya, Kuala Lumpur," kata kuasa hukum Richard Kyoto, Purwadi, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Hetty Koes Endang Disomasi Richard Kyoto Terkait Dugaan Ubah Lirik Lagu Tanpa Izin (Foto: Instagram/hke57)

"Yang diubah itu, aslinya 'Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku, hanyalah untukmu'. Kemudian diubah menjadi 'Kasih percayalah kepada diriku, kasih sayangku hanyalah untukmu'. Jadi 'Hidup matiku' diubah menjadi 'kasih sayangku'," tambahnya. 

Selain itu, lagu Kasih lalu didistribusikan dalam bentuk DVD dengan mengganti nama pencipta lagu, yang seharusnya penciptanya Richard Kyoto, diganti menjadi nama seorang dari Malaysia.

 

