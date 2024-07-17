Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lulus KDI, Risa Amel Yakin Dangdut Bisa Mewabah di Generasi Z

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |02:04 WIB
Lulus KDI, Risa Amel Yakin Dangdut Bisa Mewabah di Generasi Z
Lulus KDI, Risa Amel Yakin Dangdut Bisa Mewabah di Generasi Z (Foto: ist)
JAKARTA - Risa Amel merupakan jebolan Kontes Dangdut Indonesia, MNCTV. Kini, usai lulus, Risa mencoba serius menjalani rutinitas sebagai penyanyi dangdut.

Di bawah label Megah Music, sublabel Sony Music, Risa menjalani debut dengan single berjudul Sayang. Diciptakan oleh H. Ukat S, lagu ini bertemakan tentang perasaan seorang gadis yang sangat menyayangi kekasihnya dan selalu untuk selalu menjaganya dari gadis lain. 

Risa Amel
Risa Amel

Risa menceritakan proses kreatif di balik lagu Sayang. Ia mencoba menyajikan lagu ini lebih modern.

“Proses nya benar-benar detail, dimulai dari konsep lagu dan video clip walaupun ini lagu dangdut klasik tapi aku akan membawakannya dengan gaya milenial, dan yang aku senang adalah team dari label selalu mengutamakan kenyamanan aku,” jelas Risa.

