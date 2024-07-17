Cecil Yang Tak Menyangka Lagu Djakarta Viral

JAKARTA - Cecil Yang bersama Laleilmanino dan Diskoria menghadirkan single bertajuk Djakarta. Single ini hadir sebagai persembahan untuk ulang tahun Kota Jakarta.

Kehidupan Jakarta pun tidak hanya diterjemahkan secara naratif oleh Laleilmanino. Di sini, mereka juga menarasikan Jakarta dengan memberi sentuhan musik tradisional Betawi. Menggandeng Yusuf “Oeblet”, seorang pegiat musik tradisional yang juga guru musik Nino di masa berseragam putih abuabu. Oeblet menggunakan alat musik gesek tradisional Betawi bernama Tehyan untuk mengisi beberapa bagian lagu.

Cecil Yang mengaku bangga bisa terlibat di lagu Djakarta. Lagu tersebut berhasil masuk dalam Playlist Spotify Lagi Viral.

“Kaget dan senang banget, lagu ini mewakili perasaan orang di Jakarta, sebenarnya lebih ke terharu, ternyata mereka merasakan hal yang sama dengan lirik yang dibuat kak Laleilmanino,” ujar Cecil.

Selain viral, lagu tersebut juga kembali diunggah oleh Anies Baswedan. Kemudian, Lagu Djakarta juga menyapa para pekerja di kawasan Sudirman, lewat billboard OOH di Ratu Plaza menayangkan projek Djakarta.

“Keknya, beberapa orang gak bisa mengutarakan perasaan mereka kayak seluwesnya, ada yang nahan emosi dan dengan adanya lagunya ini, bisa mewakili perasaan mereka. Dan itu yang membuat lagunya viral,” jelas Cecil.

Kini, setelah lagunya viral, Cecil yang berharap lagunya bisa menemani warga dan pekerja di Jakarta.

“Harapannya, tetap sayangi kota Jakarta, tetap semangat, dan follow aku yang akan merilis lagu baru,” jelasnya.