Desta Lakukan Transplantasi Rambut Usai Alami Kerontokan hingga Pitak

JAKARTA - Penampilan yang maksimal di hadapan publik menjadi sebuah keharusan bagi seorang artis. Hal itupun juga dilakukan oleh Desta demi menambah rasa percaya dirinya.

Diketahui, baru-baru ini Desta baru saja menjalani transplantasi rambut di klinik kecantikan milik penyanyi Tompi. Hal itu karena dia mengalami pitak rambut akibat kerontokan.



Melalui akun media sosial pribadinya, Desta membagikan penampilan terbaru setelah selesai tanam rambut kepala. Ia menunjukkan area dahinya yang sudah ditanami rambut.

Desta Lakukan Transplantasi Rambut Usai Alami Kerontokan hingga Pitak (Foto: Instagram/desta80s)



“Kok gak sakit sama sekali yah,” tulis Desta dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @desta80s, pada Selasa (16/7/2024).



Desta membagikan kolase foto sebelum melakukan tindakan tanam rambut. Nampak pitak di bagian depan sangat terlihat.



Meski sudah ditutupi dengan rambutnya, pitak tersebut masih terlihat. Hal itu tentu saja membuat dirinya kurang percaya diri.



Akhirnya, ayah tiga anak ini pun memutuskan untuk melakukan tanam rambut. Tanam rambut tersebut dilakukan di area dahi.



Namun ternyata, Desta tak hanya melakukan tanam rambut di kepala saja, tapi juga di jenggot jambang di wajahnya.

(van)