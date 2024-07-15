Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Zaskia Sungkar Mendadak Gemar Olahraga Gara-Gara Rayyanza

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |05:05 WIB
Anak Zaskia Sungkar Mendadak Gemar Olahraga Gara-Gara Rayyanza
Anak Zaskia Sungkar Mendadak Gemar Olahraga Gara-Gara Rayyanza (Foto: Instagram/zaskiasungkar15)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Sungkar mengatakan bahwa anak semata wayangnya, Ukkasya Muhammad Syahki, belakangan jadi suka berolahraga, khususnya gymnastic. Lucunya, Ukkasya tertarik dengan kegiatan sport lantaran bermain dengan anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad.

Padahal sebelumnya Ukkasya tidak suka dengan kegiatan olahraga dan lebih senang bermain mobil-mobilan.

"Kayak misalnya Ukkasya itu lebih suka main mobil-mobilan, tapi untuk sport itu dia belum terlalu," kata Zaskia Sungkar baru-baru ini.

Namun karena Ukkasya sering bermain dengan Rayyanza, sang anak pun jadi termotivasi untuk menyukai olahraga.

Anak Zaskia Sungkar Mendadak Gemar Olahraga Gara-Gara Rayyanza (Foto: Instagram/zaskiasungkar15)


"Alhamdulillah sekarang kan dia dekat sama Rayyanza nih. Rayyanza kan anaknya sporty banget, jadi mereka nge-gym sekarang, bayi-bayi itu," ungkap Zaskia Sungkar.

Sebagai orangtua, Zaskia Sungkar akan selalu memberikan motivasi untuk anak tunggalnya. Bukan cuma urusan olahraga, istri Irwansyah itu memotivasi anaknya agar suka makan sayur.

"Misal dia ada fase malas makan sayur nih. Nah aku kerja sama nih sama abinya Ukkasya. Misalnya kan dia main balap-balapan lari sama abinya, 'wah berarti kalau hari ini abi makan sayur, abi yang menang dong' jadi barengan," bebernya.

"Akhirnya dia termotivasi kan (untuk makan sayur juga)," terang Zaskia Sungkar.

(van)

