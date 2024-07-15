Dewi Zuhriati Ungkap Perjuangan Hidup Mendiang Vanessa Angel dan Bibi di Ultah ke-4 Gala Sky

JAKARTA - Gala Sky, anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah baru saja merayakan ulang tahun ke-4 pada 14 Juli 2024. Di tengah suka cita perayaan pesta ulang tahun untuk Gala, sang nenek, Dewi Zuhriati menulis pesan haru mengenai perjuangan hidup mendiang Vanessa Angel dan Bibi.



Dewi seolah ingin menceritakan kepada Gala perjuangan kedua orangtuanya yang sekuat tenaga demi bisa membahagiakan dirinya.



"Assalamualaikum Bibi dan Vanes anak mama tersayang yang selalu mama doakan dari sini. Gala kamu lihat papi mami kamu itu sangat berjuang banget buat kehidupan kamu kelak biar lebih baik," ujar Dewi Zuhriati dikutip dari unggahannya di akun @dewizuhriati, Senin (15/7/2024).



Bibi dan Vanessa berusaha hidup mandiri tanpa menyusahkan orangtuanya demi bisa menghidupi keluarga kecil mereka. Video perjuangan Vanessa Angel dan Bibi jualan kebab diperlihatkan oleh Dewi Zuhriati.

Dewi Zuhriati Ungkap Perjuangan Hidup Mendiang Vanessa Angel dan Bibi di Ultah ke-4 Gala Sky (Foto: Instagram/dewizuhriati)

Dewi juga turut memperlihatkan momen dimana Vanessa Angel berpisah dari Gala Sky yang masih bayi untuk beberapa bulan.



"Dia jual kebab, jualan segala macam, meskipun oma dan opa memperhatikan mami papi kamu, tapi dia tetap mandiri berdua," sambungnya.



Dewi Zuhriati seolah menceritakan perkembangan Gala kepada Vanessa dan Bibi. Suaranya bergetar, tak mampu lagi menahan tangisnya.



"Hari ini Gala ulang tahun yang ke-4, alhamdulillah sekarang Gala semakin pintar Nak. Sudah belajar mengaji, berenang seperti yang kalian inginkan sejak dulu, badannya pun sudah makin gembil dan lucu banget. Sekarang Galanya itu sudah wisuda loh Nak," ucap Dewi.



Dewi meyakini jika kedua anaknya pasti bahagia melihat perkembangan putranya. Dewi pun mengirimkan doa terbaik untuk cucunya itu.