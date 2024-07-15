Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Indonesia Lil Freaks! Mari Bersiap Sambut Keyland On :  And On In Jakarta! 

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |11:26 WIB
Indonesia Lil Freaks! Mari Bersiap Sambut Keyland On :  And On In Jakarta! 
Key siap memeriahkan 2024 KEYLAND ON : AND ON in JAKARTA yang akan digelar di The Kasablanka pada 20 Juli 2024 mendatang. (Foto: Dok CK Star Keyland)
A
A
A

Jakarta-Kabar gembira untuk seluruh Lil Freaks di Indonesia! Our Almighty Key, penyanyi dan tokoh  televisi Korea Selatan yang terkenal di dunia, bersiap untuk konser solo pertamanya di Jakarta! 

 Key siap membawakan kemeriahan dan keseruan <2024 KEYLAND ON : AND ON in  JAKARTA> yang akan digelar di The Kasablanka pada  20 Juli 2024 mendatang.  Pertunjukan ini menandai kembalinya Key ke panggung Jakarta setelah sekian lama. 

Key memulai debutnya sebagai anggota boy grup Korea Selatan SHINee pada tahun 2008, dan  dikenal luas karena kemampuan bernyanyi dan menarinya yang luar biasa. Ia juga menunjukkan  kehadirannya yang berbeda dalam dunia hiburan melalui acara TV seperti "I Live Alone" dan  "Amazing Saturday ". 

Membuktikan besarnya kecintaan dan minat masyarakat padanya, Key  berhasil memenangkan Popularity Award di MBC Entertainment Awards pada tahun 2021, disusul  dengan memenangkan Male Excellence Award dalam Variety Category di tahun 2022. 

Selain itu, Key menunjukkan performanya yang luar biasa dengan suksesnya perilisan mini album  kedua 'Good & Great' pada September 2023, menyusul album full repackage kedua 'Killer' yang  dirilis pada Februari 2023. Tak lama setelah perilisan mini album kedua, Key mencapai kesuksesan  musik dengan menduduki peringkat pertama di iTunes Top Albums Chart di 34 wilayah di seluruh  dunia, termasuk Swedia, Singapura, Türkiye, dan Vietnam.  

Dengan aktivitasnya yang beragam sebagai artis solo disertai kepribadiannya yang menarik serta  humor yang unik, Key diakui oleh publik luas dengan memenangkan Solo Male Singer pada tahun  2023 di The Brand Customer Loyalty Award dan The Best Male Idol Entertainer di Brand of the  Year Award.

Secara khusus, Penghargaan Brand of the Year adalah penghargaan yang diberikan  oleh Korea Consumer Forum untuk merek (artis) yang memiliki pengaruh paling besar terhadap  budaya yang populer dan masyarakat yang dilakukan melalui pemilihan suara dari konsumen. Key sendiri telah memenangkan penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut. 

Halaman:
1 2
