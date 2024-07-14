Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Thariq Halilintar Rayakan Pesta Bujang Jelang Pernikahan dengan Aaliyah Massaid

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |06:06 WIB
Potret Thariq Halilintar Rayakan Pesta Bujang Jelang Pernikahan dengan Aaliyah Massaid
Potret Thariq Halilintar Rayakan Pesta Bujang Jelang Pernikahan dengan Aaliyah Massaid (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan segera menggelar pernikahan dalam waktu dekat. Aaliyah mengadakan bridal shower bersama sahabatnya.

Rupanya, momen tersebut juga berbarengan dengan Thariq Halilintar yang menggelar pesta bujang dengan para sahabatnya. Momen tersebut dia unggah di Instagram pribadinya.

Potret Thariq Halilintar Rayakan Pesta Bujang Jelang Pernikahan dengan Aaliyah Massaid
Potret Thariq Halilintar Rayakan Pesta Bujang Jelang Pernikahan dengan Aaliyah Massaid

"Gak tau captionnya apa," tulis Thariq dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @thariqhalilintar, Minggu (14/7/2024).

Dalam foto tersebut, terlihat Thariq berfoto dengan sahabatnya yang merupakan seorang publik figur, seperti Harris Vriza, Al Ghazali, Aqsa Aswar, El Rumi. Mereka berfoto dengan pose tersenyum ke arah kamera.

Namun yang menarik perhatian adalah sahabat Thariq dan sahabatnya kompak memakai baju berwarna hitam. Baju tersebut bergambar wajah Thariq yang sangat unik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148295/thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid_pakaikan_jersey_fc_barcelona_ke_baby_arash-JyYI_large.jpg
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148029/thariq-YIVp_large.jpg
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147271/thariq-yqST_large.jpg
Thariq Halilintar Sedih Anaknya Pakai Baju Real Madrid: Ini Harus Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969/ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146921/momen_romantis_thariq_halilintar_genggam_tangan_aaliyah_massaid_usai_melahirkan-xgiU_large.jpg
Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118224/potret_gender_reveal_anak_pertama_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid-erWJ_large.jpg
5 Potret Gender Reveal Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Ekspresi Bahagia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement