Potret Thariq Halilintar Rayakan Pesta Bujang Jelang Pernikahan dengan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan segera menggelar pernikahan dalam waktu dekat. Aaliyah mengadakan bridal shower bersama sahabatnya.

Rupanya, momen tersebut juga berbarengan dengan Thariq Halilintar yang menggelar pesta bujang dengan para sahabatnya. Momen tersebut dia unggah di Instagram pribadinya.

"Gak tau captionnya apa," tulis Thariq dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @thariqhalilintar, Minggu (14/7/2024).

Dalam foto tersebut, terlihat Thariq berfoto dengan sahabatnya yang merupakan seorang publik figur, seperti Harris Vriza, Al Ghazali, Aqsa Aswar, El Rumi. Mereka berfoto dengan pose tersenyum ke arah kamera.

Namun yang menarik perhatian adalah sahabat Thariq dan sahabatnya kompak memakai baju berwarna hitam. Baju tersebut bergambar wajah Thariq yang sangat unik.