HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irfan Hakim Beberkan Kesalahan Saaih Halilintar yang Lepas Lovebird di Alam Bebas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |05:05 WIB
Irfan Hakim Beberkan Kesalahan Saaih Halilintar yang Lepas Lovebird di Alam Bebas
Irfan Hakim Beberkan Kesalahan Saaih Halilintar yang Lepas Lovebird di Alam Bebas (Foto: Instagram/irfanhakim75)
JAKARTA - Irfan Hakim ikut menyoroti aksi Saaih Halilintar yang melepaskan burung lovebird di alam bebas beberapa waktu lalu. Diketahui, konten dari adik kandung Atta dan Thariq tersebut langsung mendapatkan kritik para pecinta burung tak lama setelah diunggah di sosial medianya.

Sebagai pecinta hewan, Irfan Hakim pun menjelaskan informasi soal burung yang dilepas oleh Saaih Halilintar.

"Tapi yang diterbangkan jenis seperti ini (lovebird). Jadi sebenarnya informasi bukan untuk Saaih aja. Makanya banyak orang berkomentar mengenai itu karena ketika satu binatang dilepaskan harus di habitatnya," kata Irfan Hakim dalam program FYP, belum lama ini.

Diakui Irfan, Saaih Halilintar boleh melepaskan burung lovebird asalkan di habitatnya. Namun tidak boleh asal dilepaskan begitu saja, 

Saaih Halilintar
Irfan Hakim Beberkan Kesalahan Saaih Halilintar yang Lepas Lovebird di Alam Bebas (Foto: Instagram/saaihalilintar)

"Misal kayak burung cendrawasih di Papua, jalak bali yaa di Bali. Jalak Bali dilepaskan di Jawa tidak boleh. Nah lovebird ini berasal dari Benua Afrika, tepatnya di Madagaskar," terang irfan.

"Jadi dia nggak bisa sembarangan karena bisa merusak habitat yang ada jadi bisa menyerang burung yang ada di sini juga bisa menghabiskan makanan burung setempat dan lain-lain," sambungnya.

Mendengar penjelasan Irfan Hakim, Saaih pun berdalih sebelum melepas burung lovebird, ia sudah terlebih dahulu bertanya kepada penjualnya. 

 

Telusuri berita celebrity lainnya
