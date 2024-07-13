Menetap di Amerika, Terry Putri Ogah Pindah Warga Negara

JAKARTA - Terry Putri memutuskan menetap di Amerika Serikat setelah menikah dengan pria Indonesia bernama Derly Darmawan, pada 29 Mei 2022.

“Jadi, suami aku dan anak-anaknya memang tinggal di Amerika Serikat. Setelah menikah, aku ikut suami tinggal di sana,” ujar Terry Putri kepada awak media di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 13 Juli 2024.

Menariknya, Terry tak berminat untuk berpindah warga negara sehingga dia harus kembali ke Indonesia setiap 6 bulan sekali. Hal itu dilakukannya agar bisa mempertahankan kewarganegaraannya.

“Long stay di Amerika Serikat itu kan maksimal hanya 6 bulan. Karena aku pemegang paspor Indonesia jadi harus keluar dari Amerika sebelum 6 bulan itu. Ini aku baru tahun depan balik lagi ke sana,” katanya.

Menetap di Amerika, Terry Putri Ogah Pindah Warga Negara. (Foto: Instagram/@terryputri)

Meski mungkin terkesan ribet harus bolak balik Indonesia-Amerika Serikat namun Terry Putri memastikan akan tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Dia juga tak menampik ada tawaran untuk mendapatkan green card.