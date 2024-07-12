Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dibayar Rp160 Ribu Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |09:26 WIB
Dibayar Rp160 Ribu Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS
Dibayar Rp160 Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS (Foto: IG Terry)
A
A
A

JAKARTA - Terry Putri tak malu mengaku ia bekerja sebagai pengantar makanan online di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, setelah menikah dengan Derly Darmawan Terry Putri menetap di Amerika Serikat. 

Dibayar Rp160 Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS
Dibayar Rp160 Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS

"Iya aku nganter makanan, jadi sama kayak gofood di sini. Jadi per order dia ngambil nganter, ya per order aja," kata Terry Putri saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024). 

Lebih lanjut, Terry Putri pun mengungkapkan bayaran yang Ia peroleh saat bekerja sebagai pengantar makanan online. Dalam sehari artis 44 tahun bisa meraup jutaan rupiah.

"Lumayan sih kalau di sana ya, itungannya memang beda. Jadi biasanya per anter itu ada yang USD 10, sekitar Rp 160 ribu, terus kita juga ada tipsnya segala macem," ungkap Terry Putri.

"Jadi sehari itu lumayan lah, kalau mau rajin itu bisa USD 200, kalau enggak ya minimumnya USD 100," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/33/3033928/menetap_di_amerika_terry_putri_ogah_pindah_warga_negara-7W61_large.jpg
Menetap di Amerika, Terry Putri Ogah Pindah Warga Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033204/terry_putri-8MTZ_large.jpg
Terry Putri Jadi Pengantar Makanan di Amerika Serikat, Segini Bayarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/206/3032632/terry_putri-rchG_large.jpg
Rindu Berakting, Terry Putri Comeback Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/03/194/2404934/4-gaya-hijab-terry-putri-bisa-untuk-inspirasi-lebaran-Y2nz7knHTX.jpg
4 Gaya Hijab Terry Putri, Bisa untuk Inspirasi Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/16/194/1592790/jadi-desainer-terry-putri-sukses-pamer-hasil-karyanya-di-belanda-ELEYbeRk7e.jpg
Jadi Desainer, Terry Putri Sukses Pamer Hasil Karyanya di Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/13/194/1590632/cerita-terry-putri-tentang-profesi-barunya-sebagai-desainer-hB4jLBh04V.jpg
Cerita Terry Putri tentang Profesi Barunya sebagai Desainer
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement