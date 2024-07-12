Dibayar Rp160 Ribu Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS

Dibayar Rp160 Sekali Antar, Terry Putri Bersyukur Jadi Pengantar Makanan di AS (Foto: IG Terry)

JAKARTA - Terry Putri tak malu mengaku ia bekerja sebagai pengantar makanan online di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, setelah menikah dengan Derly Darmawan Terry Putri menetap di Amerika Serikat.

"Iya aku nganter makanan, jadi sama kayak gofood di sini. Jadi per order dia ngambil nganter, ya per order aja," kata Terry Putri saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Terry Putri pun mengungkapkan bayaran yang Ia peroleh saat bekerja sebagai pengantar makanan online. Dalam sehari artis 44 tahun bisa meraup jutaan rupiah.

"Lumayan sih kalau di sana ya, itungannya memang beda. Jadi biasanya per anter itu ada yang USD 10, sekitar Rp 160 ribu, terus kita juga ada tipsnya segala macem," ungkap Terry Putri.

"Jadi sehari itu lumayan lah, kalau mau rajin itu bisa USD 200, kalau enggak ya minimumnya USD 100," lanjutnya.