Marion Jola Goyang Dangdut di Konser Indonesian Television Awards 2024

JAKARTA - Marion Jola jadi lineup Concert Celebration Indonesian Television Awards 2024, Kamis malam (11/7/2024). Di momen itu, jebolan Indonesian Idol tersebut melakukan aksi tak biasa yaitu goyang dangdut.

Dipasangkan dengan Ghea Youbi membawakan lagu 'Aduh' yang diaransemen ulang dengan musik koplo dan dangdut, bikin Marion Jola tak kuasa menahan goyangan.

Di atas panggung ITA 2024, Marion Jola dan Ghea Youbi sama-sama goyang dangdut, lepas tanpa beban. Beberapa kali Jola bahkan mengajak Ghea untuk kompak berjoget bersama.

Ada momen juga di mana Jola dan Ghea kompak berjoget dangdut. Sepertinya mereka berdua menyempatkan waktu untuk belajar koreografi bareng, spesial demi panggung Concert Celebration ITA 2024, karena saking kompaknya.

Melihat Marion Jola goyang dangdut, bikin beberapa penonton yang berada langsung di Studio RCTI+, lokasi acara digelar, berteriak histeris kegirangan. Mereka mungkin tak menyangka kalau Marion Jola bisa seluwes itu menyanyi musik dangdut disertai goyangan.

Setelah selesai berduet dengan Ghea Youbi, Marion Jola mempersembahkan lagu berikutnya yang berjudul 'Rayu' yang adalah single hits-nya dia sendiri.

Di lagu ini, Marion Jola mengeluarkan karakternya yaitu seksi dan manja. Gak ada goyang dangdut di lagu kedua ini, meski begitu panggung Concert Celebration ITA 2024 tetap panas dibuat Marion Jola.