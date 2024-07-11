Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wajah Baru Sarwendah Usai Oplas Disebut Mirip Lucinta Luna

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:22 WIB
Wajah Baru Sarwendah Usai Oplas Disebut Mirip Lucinta Luna
Wajah Baru Sarwendah Usai Oplas Disebut Mirip Lucinta Luna (Foto: IG Sarwendah Tan)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah Tan baru saja melangsungkan operasi plastik. Usai operasi, wajah baru Sarwendah makin terlihat jelas. 

Memasuki hari ke-18, Sarwendah memperlihatkan wajah yang semakin tirus. 

Wajah Baru Sarwendah Usai Oplas Disebut Mirip Lucinta Luna
Wajah Baru Sarwendah Usai Oplas Disebut Mirip Lucinta Luna

Namun demikian, perubahan wajah ini tak selalu mendapatkan respons positif dari netizen. Ada saja ulah usil netizen yang nyinyir atas apa yang dilakukan Sarwendah.

“Jadi aneh gak proporsional ga si,” komentar netizen.

“Apa sih bedanya cuma makin cekung aja itu muka. Maap nih yah lebih enak liat wajah lama walau udah full filler juga,” kata lainnya. 

“Semua akan Lucinta Luna pada waktunya, sumpah mukanya jadi mirip-mirip,” sindir netizen.

Sarwendah juga menyebut bahwa melakukan operasi menjadi hak semua orang, setiap orang bebas memilih apapun dalam hidupnya, asalkan tidak merugikan orang lain.

 

1 2
