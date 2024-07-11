Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Selvi Ananda, Gaya Jilbab Nagita Slavina Kembali Dijulidin Netizen

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |16:40 WIB
Bertemu Selvi Ananda, Gaya Jilbab Nagita Slavina Kembali <i>Dijulidin</i> Netizen
Bertemu Selvi Ananda, Gaya Jilbab Nagita Slavina kembali dijulidin netizen. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum lama ini menjamu Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda ke kediaman mereka di Andara, Depok, Jawa Barat. 

Momen tersebut kemudian dibagikan Raffi dan Nagita lewat akun Instagram mereka, pada 7 Juli silam. Dalam unggahan tersebut, Nagita tampak mengenakan outfit berwarna mustard yang dipadukannya dengan kerudung cream.

Sambil makan bersama, Nagita Slavina tampak terlibat perbincangan santai dengan Selvi Ananda. Sang aktris tampak menulis caption singkat dalam unggahan fotonya tersebut. “Alhamdulillah,” ujarnya.

Bertemu Selvi Ananda, Gaya Jilbab Nagita Slavina Dijulidin Netizen. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
Bertemu Selvi Ananda, Gaya Jilbab Nagita Slavina Dijulidin Netizen. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

Foto yang telah disukai lebih dari 431.000 kali itu kemudian ramai dengan komentar warganet yang mempermasalahkan gaya jilbab ibu dua anak tersebut. Pasalnya kerudung yang dikenakan sang aktris memamerkan rambutnya. 

“Mbak Gigi, kenapa pakai kerudungnya nanggung banget? Lebih cantik kalau pakai dalaman dan tertutup rapat. Sayang dengan pahalanya. Apalagi sudah berhaji,” ujar akun @lina****.

Halaman:
1 2
