HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Nagita Slavina saat Syuting Bareng Cipung Panen Pujian Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:03 WIB
Cara Nagita Slavina saat Syuting Bareng Cipung Panen Pujian Netizen
Cara Nagita Slavina saat Syuting Bareng Cipung Panen Pujian Netizen (Foto: IG Nagita)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina kembali jadi sorotan netizen Tanah Air. Baru-baru ini, beredar video dirinya saat asyik syuting untuk salah satu iklan bersama sang putra bungsu, Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung.

Video itu viral usai diunggah akun TikTok, @rayyanzacipung_acikule. Momen Gigi, akrab ia disapa saat syuting iklan bareng Cipung ini bikin netizen salah fokus dengan kebolehan aktingnya.

Cara Nagita Slavina saat Syuting Bareng Cipung Panen Pujian Netizen
Cara Nagita Slavina saat Syuting Bareng Cipung Panen Pujian Netizen

Video tersebut memerlihatkan Nagita yang meminta Cipung untuk akting mengambil makanan menggunakan tangan kanannya yang kotor. Nantinya, Gigi akan berakting bahwa tangan Cipung perlu dibersihkan.

“Ajja (Rayyanza) ambil pakai tangan kanan. Itu pura-pura ambil pakai tangan kanan,” ucap Gigi pada Rayyanza.

Tak semudah itu, Gigi perlu beberapa kali membujuk Cipung agar bisa melakukan adegan tersebut. Saat Cipung sudah melakukannya, Gigi spontan langsung berakting, seolah sudah memahami momentum itu.

“Eits, tunggu dulu. Tuh lihat tuh, tangan Ajja masih banyak kumannya,” kata Gigi saat mode berakting.

Cipung juga begitu pintar mendengar segala arahan yang diminta. Tak heran momen menggemaskan ini bikin netizen terkagum-kagum.

Momen Nagita Slavina saat syuting bareng Cipung ini pun panen pujian netizen. Warganet takjub dengan spontanitas Nagita yang begitu profesional saat melakukan adegan bersama putranya.

 

